Gretchen está morando no Pará com namorado saxofonista

Meses após terminar o casamento, Gretchen está namorando o saxofonista paraense Esdras de Souza, Gretchen. Eles se conheceram no inicio do ano.

De acordo com o Extra, a cantora está morando com o músico no Pará em tempos de quarentena. Ainda segundo a publicação, o casal se conheceu através de Fafá de Belém.

Recentemente, Gretchen rebateu comentários de que teria deixado o ex-marido para 'pegar um novinho’. ”Minha filha, o que você tem a ver com isso? O que é que vai mudar na sua vida? Se eu tiver sozinha, casada, namorando, vai mudar o que na sua vida? Então, pra que se meter e se preocupar com isso?”, declarou.