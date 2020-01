Grazi Massafera é clicada segurando parte íntima de Caio Castro e internautas reagem

Um clique de Grazi Massafera e Caio Castro no Réveillon, em Trancoso, na Bahia, está dando o que falar nas redes sociais. Na foto em grupo publicada por amigos do casal, a atriz aparece com uma das mão segurando "em cheio" a parte íntima do amado.

Não se sabe se é o ângulo da imagem que deu essa impressão ou se Grazi pegou na virilha de Caio pensando ser outra parte do corpo, mas o fato é que a imagem rendeu comentários engraçadinhos dos internautas.

"A mão da Grazi, meu pai", escreveu Rainha Mattos. Os seguidores não julgaram e embarcaram na brincadeira: "Tá protegendo o que é dela", "Errada não tá", "Quem ama cuida", "Onde eu queria tá", "Tem que segurar o que é dela, uai", "Não julgo, faria igual", "Chocada em 2020", e "Eita! A Grazi confundiu o Ano Novo com a páscoa e foi direto pegando os ovos!", foram alguns dos comentários.