Grazi Massafera e Caio Castro fazem passeio de moto juntos e curtem a natureza

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O namoro de Grazi Massafera, 38, e Caio Castro, 31, vai de vento em popa, como provam a viagem que o casal está fazendo. Os dois atores da Globo publicaram neste sábado (18) imagens em que aproveitam o final de semana juntinhos.

Apesar de não revelarem onde estavam, as imagens mostram que eles pegaram a moto e viajaram para algum lugar cercado de muita natureza. No caminho, se refrescaram em um riacho e se encantaram com o som de uma cachoeira. Grazi disse que estava sentindo falta do verde. "Como estava precisando... Natureza, sua linda", comentou.

As fotos do casal fizeram muito sucesso entre os fãs famosos e anônimos. Entre as celebridades que deixaram mensagens carinhosas para os dois estão a modelo Gisele Bündchen, as atrizes Marina Ruy Barbosa e Giovanna Lancellotti e a apresentadora Giovanna Ewbank. Já o humorista Whindersson Nunes brincou: "Se eu sou a polícia eu paro um casal desse, mas é pra pedir a benção".

Grazi e Caio assumiram a relação em outubro de 2019.