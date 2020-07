Grávida, Flávia Viana é constrangida por Bruno durante live com Marrone

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

consegui achar o vídeo, olhem o tanto que ela está constrangida.. que cara escroto pqp que odio pic.twitter.com/VPAK4l22wj — carol (@eaicarols) July 5, 2020

O cantor Bruno, da dupla com Marrone, causou polêmica durante sua live com Marrone no sábado (5) ao fazer um comentário a Flávia Viana, que estava apresentando o show ao vivo chamado "BBQ Mix em Casa".

"Você está com quantos anos? Quero saber da sua gravidez! Você conhece o marido? O pai da menina?", disse Bruno ao ver o barrigão da ex-BBB e apresentadora, que respondeu mencionando o marido, Marcelo Zangrandi: "Menino, você está ficando maluco? Marcelo, vou te falar um negócio: é abusado o menino!". Bruno respondeu: "Hoje é bem normal as pessoas não conhecerem. Fiquei sabendo de alguns DNAs que a pessoa fez uns dez ou quinze para saber".

Uma publicação compartilhada por Modão Sertanejo (@modao_sertanejo_) em 4 de Jul, 2020 às 7:59 PDT

Em seguida, ele tentou encostar na apresentadora algumas vezes durante a live: 'É barriga com barriga. Os órgãos sexuais não se encostam, a barriga não vai deixar", disse ele, que ouviu em resposta: "Mas não vai encostar mesmo, você não está entendendo"