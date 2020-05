Grávida, atriz Rosanne Mulholland teme parto durante pandemia

O maior inimigo de Bolsonaro

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, os atores Marcos Veras e Rosanne Mulholland falaram sobre a expectativa pela chegada do primeiro filho deles, o pequeno Davi. Rosanne está 27ª semana de gestação e revelou o nome do bebê neste sábado (02), em suas redes sociais.

“Feliz e ansiosa para ver o rostinho do meu filhote”, afirmou Rosanne. “Eu fiquei emocionado, eufórico, desorientado. Tudo junto e misturado”, revelou Marcos.

Ao falarem sobre a possibilidade do parto ser em meio à pandemia, Rosanne disse que está preocupada. “Acredito que até lá as coisas estarão melhores, mas provavelmente ainda existirá certa tensão. Tento ficar tranquila, mas redobro os cuidados. Em alguns momentos estou mais sensível e procuro me preservar. Marcos me ajuda a relaxar e a diminuir a ansiedade”, afirmou.