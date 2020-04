Gravados, bastidores da última temporada de Kobe Bryant devem virar documentário

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os fãs de Kobe Bryant terão mais uma chance de relembrar o astro: assim como Michael Jordan, ele permitiu que uma equipe de filmagens acompanhasse os bastidores da sua última temporada na NBA.

As gravações, feitas pela NBA Entertainment, mostram a rotina nos vestiários, nos treinos e até no avião fretado dos Lakers.

"Eles tiveram acesso inédito e muito maior que qualquer outra pessoa já teve", afirmou à ESPN o vice-presidente de relações públicas dos Lakers, John Black. "Certamente deixamos que eles fizessem tudo o que a liga deixou —e, às vezes, até mais que isso."

A ideia era fazer um documentário com as filmagens, que foram assistidas pelo próprio jogador antes de sua morte, ocorrida em um acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro. De acordo com a ESPN, "é improvável que esses planos tenham mudado."

O material ainda está em fase de edição, e a estreia não deve acontecer no futuro próximo —pode demorar anos, de acordo com a emissora.