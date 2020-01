Grammy homenageia João Gilberto e Beth Carvalho durante a cerimônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em homenagem a músicos e profissionais do setor que morreram no último ano, dois brasileiros foram lembrados no Grammy --João Gilberto e Beth Carvalho apareceram no telão da premiação, que ocorreu neste domingo (26), em Los Angeles.



Ao som do clássico "Desafinado", o criador da bossa nova foi quem recebeu destaque maior. João Gilberto morreu em julho do ano passado, aos 88 anos, quando dava entrevistas e não recebia ninguém em casa, a não ser familiares.



Já Beth Carvalho, considerada a madrinha do samba, morreu meses antes, em abril do ano passado. Ela vivia no Rio de Janeiro e tinha 72 anos. Sofreu uma infecção generalizada. Nos últimos meses de vida, ela vivia internada no hospital Pró-Cardíaco.



No Grammy, a banda Preservation Hall Jazz Band e o trombonista Trombone Shorty foram os encarregados pela trilha de fundo da homenagem aos artistas mortos.



O principal prêmio da música ocorreu neste domingo (26), no Staples Center, em Los Angeles.



A lista de indicados para todas as 84 categorias incluía a cantora americana Lizzo, artista com mais indicações, cotada para oito troféus, incluindo os mais importantes --mas acabou levando apenas três para casa.



A principal vencedora da noite foi Billie Eilish. A artista de 18 anos ganhou os quatro principais prêmios: gravação do ano, álbum do ano, artista revelação e música do ano.