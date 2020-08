Gracyanne Barbosa treme bumbum 'polpudo' em vídeo

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

Domingo é dia de glúteos para Gracyanne Barbosa nas redes sociais. Todo domingo, a musa fitness compartilha alguma imagem com o atributo em evidência e a hashtag "#SundayBumday (algo como 'domingo, dia de bumbum').

Hoje (2), Gra ostentou o rebolado com um short vermelho bem curtinho. Ela aproveitou para demonstrar sua gratidão por poder ficar em casa com seus cachorros, que aparecem ao fundo do vídoe: "melhor parte de passar de ficar em casa é ter mais tempo com eles".