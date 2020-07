Globonews mostra mulher nua por engano; vídeo

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

O ‘Edição das 16h’, da Globonews, mostrou por engano o protesto de uma mulher nua no lugar da entrevista com o diretor da OMS, Myke Ryan. A gafe aconteceu no programa dessa quinta (23).

A apresentadora Leila Sterenberg anunciou que chamaria a entrevista, mas no telão foi exibido a mulher nua. Na volta, Cristiane Pelajo informou: “O que a gente viu agora não é a entrevista de Myke Ryan da OMS. Daqui a pouquinho a gente trás essa entrevista para vocês”.