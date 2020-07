Globo ignora Zeca Camargo ao comemorar 20 anos do 'No Limite'

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

A Rede Globo causou estranheza ao fazer uma reportagem sobre os 20 anos do reality show "No Limite", sem que Zeca Camargo - que apresentou o programa durante quatro temporadas - aparecesse ou fosse sequer citado.

O aniversário da atração foi comemorado no programa "É De Casa", que também foi apresentado por Zeca antes do fim do contrato com a emissora. O único momento que mostrou o apresentador, ele apareceu de costas, por poucos segundos. A repórter Tati Machado mostrou um vídeo com depoimentos de ex-participantes da edição.

Zeca Camargo passou 24 anos na Globo antes de ser demitido. Em julho, ele acertou com a Band, onde atuará como diretor, com salário superior a R$ 200 mil.