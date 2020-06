Globo corta rosto de Regina Duarte em propaganda de novelas

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Regina Duarte foi cortada de uma campanha da Rede Globo anunciando a estreia de 50 novelas antigas no catálogo do Globoplay. A veterana encerrou o seu contrato de décadas com a emissora para ser nomeada secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro, sendo demitida três meses depois.

Na chamada, a cena que mostraria o rosto da atriz, mostra apenas a mão sendo beijada por Lima Duarte, na novela Roque Santeiro (1985).