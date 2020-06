Gisele Bündchen impressiona ao posar descabelada e sem maquiagem fazendo almoço

O prefeito que Manaus vai escolher

Gisele Bündchen apareceu sem maquiagem e descabelada nesta terça-feira (23) em uma foto publicada no Instagram. "O almoço tá pronto! Já o cabelo", brincou na legenda.

A top model de 39 anos impressionou os seguidores por continuar pleníssima mesmo com sem make e com os cabelos emaranhados. "Linda até com o cabelo bagunçado, como pode hein", "Deusa".

Outros preferiram focar na comida e questionaram se come o prato de feijão com arroz ou o de salada. "Com esse corpo ela deve comer só a salada... passo fome só de olhar", comentou uma internauta.