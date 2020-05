Giovanna Ewbank se reúne com família na quarentena para comemorar aniversário do pai

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank, 33, usou o Instagram na tarde deste domingo (31) para parabenizar o pai, Roberto Baldacconi. "Finalmente a familia reunida porque hoje e niver do meu heroi, desse homem que alem de lindo e a gentileza em pessoa, sabe um cara do bem? E o meu papito. Ele e aquele cara que todos amam! E ele que nos traz tantas alegrias todos os dias, que deixa nossa vida mais leve e cheia de graca, que faz meus filhos gargalharem o dia inteiro de tanto amor!", declarou-se a atriz.

A influenciadora terminou o texto agradecendo à presença da família. "Obrigada meu Deus por nos permitir estar juntos nesse dia tao especial, estou muito feliz de no final da minha gestacao poder estar com a familia reunida! Te amo papa!!! Voce e a alegria de nossas vidas! Nós te amamos muitoooo!!!! Parabéns, parabéns, parabéns, você sempre sera o meu heroi!!!". A mensagem acompanhava uma imagem de Giovanna, Bruno Gagliasso, 38, os filhos Titi, 8, e Bless, 5, além de o irmão da artista, Gian Luca, e seus pais, Débora e Roberto.

Para evitar críticas, alegando que a família poderia estar furando a quarentena --medida recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), como forma de prevenção ao coronavírus --Ewbank explicou que a família está isolada há quase três meses. "Amores, é importante lembrar que isso não é uma quebra de quarentena. Estamos todos em isolamento total desde 9 de março. Nós aqui e meus pais em São Paulo. Agora eles vieram pra cá de carro para nos ajudar com o final da gestação e nascimento do bebê".

No início do mês, os filhos mais velhos da influenciadora assumiram o canal do YouTube da mãe por um dia e com a ajuda do pai revelaram o nome do irmãozinho, fruto da primeira gestação da atriz: Zyan. A previsão é que o bebê nasça na segunda quinzena de julho.