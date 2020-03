Giovanna Ewbank revela já ter ficado com ex-BBB

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Em brincadeira do Eu Nunca com Leo Picon, Giovanna Ewbank revelou já ter ficado com um ex-BBB.

'Cara, faz muito tempo. É um loirinho que, eu na verdade beijei ele muito nova. Ele era amigo da minha prima e aí ele falou no BBB que tinha namorado comigo. Foi um beijinho de criança, sabe.. Eu não namorei ele. ', contou ela ao tentar lembrar do ex-brother.

A apresentadora estava se referindo a Igor, do BBB11.

Ainda na entrevista, Leo Picon admitiu ter ficado com Manu e Rafa Kalimann, ambas do BBB20.