A atriz Giovanna Antonelli está bombando nas redes sociais após gravar um TikTok com uma dica para não se contaminar com o novo coronavírus.

Eu to preso nesse vídeo por diversos motivos hahahahahahahah pic.twitter.com/16Z4yBj8bM —José(@zehzito) July 3, 2020

No vídeo, Giovanna diz que usa um isqueiro com um clips para não ter que apertar os botões do elevador. Depois ela “queima o vírus” com o fogo.

No Twitter, o nome da atriz está entre os assuntos mais comentados.