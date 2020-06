Gilberto Gil desabafa sobre atual governo: 'visão de mundo distante da minha'

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Gilberto Gil desabafou nas redes sociais sobre a situação política do Brasil. Sem mencionar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o cantor refletiu sobre a necessidade de mudanças no país.

"A liderança desse grupo que assumiu o poder no Brasil sempre foi muito avessa a tudo o que sinto e penso. A formação do grupo ao lado dessa liderança também é de gente muito parecida, que tem uma visão de mundo distante da minha. Mas claro que esse cenário vai mudar. O que é que não muda nessa vida?", iniciou ele no texto.

E finalizou: "A mudança é a única constante da vida. Agora, a mudança não pode ser encarada apenas como uma coisa por vir, ela requer ação humana. Então fica a questão: o que fazer para que as coisas mudem? Aí é o campo da política e da própria vida cultural. Tudo o que queira representar um impedimento, um refreamento desse jorro cultural é sem futuro. Acelera a mudança".