Geisy Arruda deixa virilha em evidência e recebe elogios indiscretos: 'gostosa'

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Geisy Arruda deixou os seguidores empolgados ao publicar uma foto de maiô no Instagram neste domingo (15), em Lagoa Grande, no Ceará. A beldade que agora aposta em contos eróticos, optou por um look cor-de-rosa cavadíssimo, deixando a virilha e marquinha de biquíni em evidência.

Nos comentários, ela acabou recebendo elogios até indiscretos: "Isso que eu chamo de maiô com a virilha cavada", entre outros que não podem ser reproduzidos aqui.