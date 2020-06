Geisy Arruda dá dica afiada a mulher que foi deixada pelo marido por ser viciada em sexo

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Geisy Arruda está fazendo sucesso em suas conversas inusitadas com seguidores nas redes sociais e dessa vez chamou atenção ao responder uma mulher que foi deixada pelo marido por gostar muito de sexo.

"Meu ex-marido me deixou porque eu gosto de fazer sexo direto, até mandou eu me tratar porque isso não era normal. Eu não tenho culpa de gostar exageradamente demais, Geisy, eu já tinha falado para ele que sou tarada por sexo e ele não acreditou. Você acha que eu realmente deveria procurar um especialista pra me tratar?", questionou a seguidora.

Geisy respondeu: "Se você pensa em sexo 24 horas compulsivamente a ponto de não conseguir trabalahr, ter vida social, e só pensar em f****, você pode ser sim ninfomaníaca, e é legal procurar ajuda de um médico. Agora se vc só gosta de f**** todo dia, uma rapidinha de manhã e à noita algumas bem caprichadas, é esse macho que é FROUXO! Aí tu larga ele e vai sentar em r*** que dê conta do fogo da labareda nesse priquito!".