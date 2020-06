Geisy Arruda comemora aniversário em live picante com amiga dançando de fio-dental

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

Quando o assunto é sensualidade, a influencer Geisy Arruda não brinca em serviço. Ao completar 31 anos nesta sexta-feira (05), a geminiana arrancou suspiros dos seguidores com a celebração a data com live picante no Instagram.

A loira encomendou um bolo no formato do seu bumbum e abusou nas guloseimas em formato de vagina e pênis. A musa ainda convidou uma amiga para participar de sua live e as duas ferveram o clima na web. A amiga de Geisy fez strip tease e ficou só de fio-dental ao rebolar bastante em frente a câmera.

Os seguidores ficaram loucos com a transmissão de Geisy Arruda e deixaram diversos elogios assanhadinhos.

Foto: Reprodução/Instagram