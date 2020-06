Geisy Arruda atinge 100 mil inscritos no YouTube e abusa no decote em comemoração

O poder dos maus

Geisy Arruda recebeu a placa de 100 mil inscritos em seu canal no YouTube e aproveitou para posar bem sensual em comemoração, nesta segunda-feira (15) e abusou no decote com seus seios fartos.

Na legenda, a influencer escreveu: "Placa de 100 mil inscritos no @YouTube. Uma notícia boa, um suspiro no meio de tanta notícia ruim, uma esperança para mim", completou ao exibir a placa em suas mãos.

Os fãs ficaram animados com a notícia e parabenizaram a loira.