Gary Clark Jr., Tool e Vampire Weekend vencem prêmios de rock no Grammy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guitarrista Gary Clark Jr., figura frequente no Grammy nos últimos anos, ganhou duas categorias na 62ª edição da premiação. Os prêmios foram entregues na pré-cerimônia do evento deste ano, que acontece na noite deste domingo (26).Clark Jr. levou para casa dois dos principais gramofones de rock, melhor performance de rock e melhor música de rock. Ele ganhou os prêmios pela música "This Land", do seu terceiro disco de estúdio, homônimo, lançado no ano passado.No prêmio de melhor álbum de rock, o vencedor foi o Cage the Elephant, pelo disco "Social Cues". O quinto álbum de estúdio da banda americana bateu os concorrentes Bring Me The Horizon (com "Amo"), The Cranberries (por "In the End", gravado após a morte da vocalista Dolores O'Riordan, por overdose, em 2018), I Prevail ("Trauma") e Rival Sons ("Feral Roots").No discurso de agradecimento, o guitarrista Brad Shultz dedicou o prêmio para "todos que estão passando por qualquer situação de dificuldade por aí". "Não percam as esperanças. Este ano teve o maior nível de suicídio entre adolescentes que o nosso país já viu, e eu só quero dizer que o amor está vivo e o amor sobreviverá para sempre", disse.O Vampire Weekend, que também concorre a um dos principais prêmios da noite, o de álbum do ano, levou uma categoria na pré-cerimônia --a banda ganhou o gramofone de melhor disco de melhor álbum de música alternativa, por "Father of the Bride".O grupo americano bateu nomes fortes na categoria, como Thom Yorke, o vocalista do Radiohead, Bon Iver --que também concorre a álbum do ano--, James Blake e Big Thief.Na categoria de heavy metal, o grande premiado foi o Tool. A banda levou a melhor performance de metal, categoria que eles já venceram no passado, com a música "7empest".A faixa integra o álbum "Fear Inoculum", o primeiro do Tool desde 2006, que marca o retorno da banda à atividade.A cerimônia do Grammy acontece neste domingo (26), no Staples Center, em Los Angeles. A lista de indicados para todas as 84 categorias inclui a cantora americana Lizzo, a artista com mais indicações, sendo citada em oito categorias.Veja os prêmios das categorias de rock e metal.MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA"U.F.O.F." - Big Thief"Assume Form" - James Blake"I,I" - Bon Iver"Father of the Bride" - Vampire Weekend"Anima" - Thom YorkeMELHOR ÁLBUM DE ROCK"Amo" - Bring Me The Horizon"Social Cues" - Cage the Elephant"In the end" - The Cranberries"Trauma" - I Prevail"Feral Roots" - Rival SonsMELHOR MÚSICA DE ROCK"Fear Inoculum" - Tool"Give Yourself a Try" - The 1975"Harmony Hall" - Vampire Weekend"History Repeats" - Brittany Howard"This Land" - Gary Clark Jr.MELHOR PERFORMANCE DE METAL"Astorolus - The Great Octopus" - Candlemass featuring Tony Iommi"Humanicide" - Death Angel"Bow Down" - I Prevail"Unleashed" - Killswitch Engage"7empest" - ToolMELHOR PERFORMANCE DE ROCK"Pretty Waste" - Bones UK"This Land" - Gary Clark Jr."History Repeats" - Brittany Howard"Woman" - Karen O & Danger Mouse"Too Bad" - Rival Sons