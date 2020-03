Galvão Bueno afirma que não vai narrar Copa do Mundo de 2022

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Galvão Bueno anunciou nesta terça-feira (3) que não vai narrar os jogos de futebol da Copa do Mundo de 2022. "Eu vou estar lá, mas não vou narrar", disse o locutor esportivo. A declaração foi dada durante gravação do programa Altas Horas, que vai ao ar no sábado (7), na Globo.

Após reação do público pedindo para ele atuar no evento esportivo, Galvão falou: "Quem sabe a gente não muda de ideia".

O locutor, que já narrou 12 copas, sendo a primeira em 1974, também falou sobre o infarto que sofreu em novembro do ano passado, que o impediu de narrar a final da Libertadores, quando o Flamengo se tornou campeão ao vencer o River Plate.

"Eu comecei a sentir dores e achei que era uma indisposição, eu nem iria ao hospital se não fosse a minha mulher", afirmou.