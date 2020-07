Gabriela Pugliesi retorna às redes sociais após polêmica de festa na quarentena: ‘perdi minha paz’

Investigações complicam governo do Amazonas

A influencer Gabriela Pugliesi retornou as redes sociais, nesta segunda-feira (20), após ficar quase 3 meses ‘off’ depois de se envolver em uma polêmica ao furar a quarentena durante a pandemia do coronavírus. Em seu perfil do Instagram, ela gravou um vídeo onde contou sobre seu processo de transformação no tempo que ficou distante da internet.

No inicio foi duro porque foi acompanhado de um erro, um ato imaturo e inconsciente. Até porque por conta daquele eu perdi uma boa parte da minha paz, perdi alegria, perdi trabalho, como vocês sabem, perdi a confiança de vocês. Mas de tudo isso, o que eu mais perdi foi a mim mesma, eu comecei a me questionar demais, num momento de fragilidade você começa a acreditar tudo de ruim que começam a falar de você. E assim, sobre esse episódio então, eu queria mais uma vez pedir desculpa. Se eu te ofendi, nunca foi minha intenção.”, explicou ela no vídeo.

Em um longo desabafo ela continuou: ‘Eu precisava ter passado por isso para ter a certeza de que eu estava completamente desconectada de mim naquele período. Mas eu só enxergaria isso se alguma coisa me brecasse. Se esses meus planos perfeitos fossem interrompidos por uma força maior, que eu chamo de Deus.”.

Ela ainda explicou que decidiu compartilhar a experiência com a esperança de ajudar outras pessoas que estejam passando por algo semelhante.