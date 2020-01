Gabriel Jesus termina namoro com modelo, diz colunista

Após quatro meses de namoro com a modelo Fernanda Queiroz, Gabriel Jesus está solteiro! A informação é da coluna do Leo Dias, do UOL.

De acordo com a publicação, o jogador apagou todos as fotos com Fernanda. O ex-casal ainda se segue nas redes sociais.

Uma das suspeitas do rompimento do casal é que ambos apareciam sem a aliança de compromisso que costumavam usar, conforme informou Leo Dias.

Os dois assumiram o romance publicamente em setembro de 2019.