Gabriel Diniz é homenageado no Réveillon, em João Pessoa

O cantor Gabriel Diniz, que morreu em maio de 2019, foi homenageado durante a apresentação do cantor Mano Walter, na festa de Réveillon, em João Pessoa.

Conforme o Sistema Globo, após a queima de fogos que durou cerca de 10 minutos, Mano Walter agitou o público com suas músicas, entre elas, ‘Juramento de dedinho’ e 'Não Deixo Não’, hits no ano de 2019.

No repertório, o artista incluiu o hit do carnaval, a música 'Jenifer', que ficou famosa na voz de Gabriel Diniz, em homenagem ao cantor, que morreu na queda de um avião de pequeno porte com outras duas pessoas, em maio do ano passado, em Sergipe.