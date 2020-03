Gabigol não será papai: barriga de Rafaella some e Leo Dias levanta hipótese de aborto espontâneo

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Depois de passar meses garantindo que Rafaella Santos está grávida de Gabigol, Leo Dias disse que a irmã de Neymar não terá um bebê com o craque do Flamengo. O próprio colunista do Uol e apresentador da RedeTV! se mostrou confuso ao falar sobre o assunto.

No Instagram, o colunista do Uol disse que a moça não está esperando um bebê. apesar de que no início, colegas de Gabigol teriam garantido que o craque seria papai. "Rafaella, irmã de Neymar, não está grávida. Ontem foi aniversário dela e lá estava ela, sem barriga alguma. Na foto, ela aparece ao lado de Malu, ex mulher de Dudu, do Palmeiras", escreveu.

No TV Fama!, ele levantou a possibilidade de Rafaella ter sofrido um aborto espontâneo: “Eu achei bom que ao menos as fotos não teve Photoshop, porque as fotos da Rafaella, meu amor, são tanto photoshop. Essa história que ela está grávida não sei o que aconteceu sinceramente eu não sei, porque os amigos do Gabigol confirmaram sim que ela estava grávida, mas gravidez se perde, né gente? Vai que ela perdeu?”, cogitou.

Vale lembrar que desde outubro do ano passado começaram rumores de que a moça estaria esperando um bebê do jogador. Ela chegou a aparecer com a barriguinha saliente, aumentando o fuzuê. Logo no início, a assessoria da moça negou veementemente, mas meses depois passou a mudar a resposta para "não comentamos a vida pessoal de Rafaella".

Em seu aniversário, Rafaella Santos fez um post falando sobre "um ano onde vivi coisas que me fizeram amadurecer e entender que nada acontece por acaso, nada mesmo".

Gabigol e Rafaella terminaram o romance iô-iô após uma briga na virada do ano, na Bahia.