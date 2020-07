Gabigol e Rafaella Santos levantam rumores de reconciliação

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Gabigol e Rafaella Santos deixaram os seguidores mais atentos de 'anteninhas ativadas' ao publicarem fotos parecidas neste domingo (26), levantando rumores de reconciliação.

O jogador e a irmã de Neymar apareceram usando o mesmo modelo de óculos escuros e até o mesmo filtro na foto - que inclusive é o filtro que sempre é usado por Rafaella na maioria de suas fotos recentes.

Com um novo visual, Gabigol indicou, pela localização da imagem, que está em Angra dos Reis. Já Rafaella, misteriosa como sempre, não indicou onde está.

Será que é exagero dos internautas ou há chances dos dois terem reatado?

Gabigol e Rafaella terminaram o namoro no último Réveillon, sob rumores de gravidez. Na época, a irmã de Neymar apareceu algumas vezes com a barriguinha maior, no entanto, meses depois surgiu com o abdômen "chapado"