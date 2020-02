Gabigol comemora vitória do Flamengo mas volume em foto chama atenção: ‘taça no short’

O Flamengo venceu o Boavista na tarde deste sábado (22), em um jogo épico. Nada poderia ofuscar o ‘brilho nos olhos dos torcedores, certo? Errado, Gabigol conseguiu desviar a atenção da taça (ou não), em uma foto de comemoração.

Usando apenas o short branco, parte de baixo do uniforme, Gabigol deixou fãs sedentos com um mega volume na calça. os comentários foram os melhores: “Mas o que é isso aí”, questionou uma seguidora. Outra respondeu: “Meu pai amado, pensei que só eu tinha visto uma anaconda”. Outra completou: “Rafaella não passava vontade”. “É por isso que joga bem, tem três pernas” e “Guardou a taça no short?”, foram outros comentários que chamaram a atenção.

Confira a foto do jogador que causou todo esse reboliço na web:

Foto: Reprodução / Instagram