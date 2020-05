Gabi Melim fala como aliviar ansiedade durante quarentena

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Em entrevista ao programa 'Encontro com Fátima Bernardes, nesta segunda-feira (18) a cantora Gabi Melim, da banda Melim, revelou que sofre de ansiedade e contou como lida com isso durante o isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus.

“Sou muito sensível, esse momento que estamos vivendo no mundo, esse momento estranho, de alguma maneira essa energia a gente acaba captando. Esse medo do amanhã, a gente ficar sempre pensando no amanhã”, disse.

Ainda sobre o assunto, Gabi falou sobre a importância da prática de meditação nesse processo. “O que tem me ajudando muito é me conectar mais com o agora. Às vezes eu medito, faço uma respiração mais profunda e diminui um pouco essa ansiedade. Tem sido estranho”, contou.