Fundação Viva Cazuza proíbe músicas do cantor em manifestações antidemocráticas

O impeachment do governador do Amazonas

A execução de músicas do cantor Cazuza em manifestações antidemocráticas foi proibida pela Fundação Viva Cazuza. A fundação que foi criada pelos pais do cantor após sua morte, em 1990, divulgou nota no Facebook sobre o assunto.

Ao mencionar que a música 'Brasil' foi uma das mais usadas durante as manifestações por apoiadores do presidente Bolsonaro (sem partido) em atos que pediram pelo fechamento so Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional, a Viva Cauza afirmou que "(Brasil) é uma música de grande importância na democracia brasileira e ser usada junto a gritos de ordem e cartazes que pedem o fim da democracia é inaceitável".

Na nota, assinada por Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, a organização ainda defende as medidas de isolamento social: "Seguimos as orientações da OMS que recomenda que a população fique em casa, em isolamento, pensando no bem de todos, sendo solidários e trabalhando para diminuição do sofrimento e privação dos mais vulneráveis", finalizou o texto.