Flordelis nega ter ido à casa de swing e nova testemunha fala sobre rituais

Durante uma transmissão ao vivo em sua rede social, a deputada e pastora FlordeLis negou que ela e o marido tenham frequentado uma casa de swing, conforme divulgado pelo Extra, que também publicou a versão de um homem que relatou que na casa da mulher eram feitos rituais.

"E se fosse verdade? Infelizmente não é verdade. Poxa...Está aí um negócio que eu e meu marido não fizemos. O marido era meu, a mulher era dele. Mas não fizemos não", disse a deputada, relatando sobre a casa de swing.

Flordelis disse disse que a fiel deveria se cuidar muito esses dias, pois iria atrás dela. "Aliás, eu não. A Justiça. Tudo que se fala tem que provar". A parlamentar disse ainda que a mulher teria que lhe pagar por danos morais. "Tem dinheiro não? Comece a fazer faxina".

Já em outro depoimento obtido pelo Extra, um homem contou que morava na residência e que mantinha relações sexuais com a parlamentar. Segundo o Extra, ele contou aos policiais que presenciou a realização de um ritual no qual Flordelis solicitou a alguns filhos que cortassem a mão com uma pequena faca e escrevessem com o sangue salmos da Bíblia. Naquela época, segundo a testemunha, a pastora abrigava cerca de 30 crianças em sua casa e os mais velhos ajudavam a cuidar dos menores e a fazer as tarefas domésticas.