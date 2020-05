Flay revela romance com Neymar; jogador nega e ex-sister rebate: 'estou com vergonha de ter ficado contigo'

O maior inimigo de Bolsonaro

Durante entrevista ao canal do influencer Matheus Mazzafera, a ex-BBB Flay revelou que já ficou com o cantor Léo Santana e o jogador de futebol Neymar Jr., antes de entrar no BBB20. Um perfil de fofoca no Instagram publicou sobre a declaração da ex-sister e o jogador negou o affair.

Em tom de deboche, Neymar escreveu: "É rir para não chorar". Em seguida, Flay desabafou em longo texto sobre o comentário do atleta.

"Eu sou mulher suficiente para admitir todas as merdas que eu faço. Nunca comentei sobre isso no BBB porque não é motivo nenhum de orgulho para mim, nem tampouco de vergonha", iniciou o texto. "Mas quando o Matheus Mazzafera olhou na minha cara e perguntou, meu olhar entregou, sou muito transparente e não tenho rabo preso para ter que mentir sobre qualquer pessoa que eu já fiquei".

Em outro trecho, ela soltou o verbo e ainda mencionou o Neymar no comentário: "Me poupe, era só fingir demência, foi só um rolê aleatório @neymarjr precisa ficar com vergonha não. Eu ein, vou passar por mentirosa só pq tu (sic) é o Neymar e eu não sou ninguém não, agora eu to (sic) com vergonha de ter ficado contigo."

A discussão rendeu na web e ficou nos trends topics, os assuntos mais comentados do twitter.