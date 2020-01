De fio-dental, Flávia Alessandra ostentou o corpaço nas redes sociais deste domingo (26). Usando um biquíni roxo, a atriz impressionou os seus seguidores ao compartilhar a imagem exibindo seu bumbum durinho e uma barriga trincada de dar inveja.

Flávia aproveitou o sol para curtir a praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela está no ar na trama 'Salva-se Quem Puder', com a personagem Helena.