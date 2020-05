Filho de Vanusa faz desabafo sobre internação da cantora: ‘impotência’

Coronavírus x política e poder

Rafael Vannucci, filho da cantora Vanusa, fez um desabafo sobre a situação da mãe, que está internada desde 2018 para tratar a depressão.

Em seu Instagram, ele lamentou ter quer ficar longe da mãe e do sentimento de impotência diante da situação.

Leia o texto na íntegra

“Mãe, só queria te dizer obrigado, tudo que me tornei foi observando você, sua luta e sua história são admiração, sair de casa aos 17 sendo xingada pelo próprio pai que você não prestava porque queria ser artista , aos 19 venceu na musica , se tornou referência para as mulheres , foi a primeira cantora a levantar a bandeira do publico gay , ter revolucionado a musica com suas canções, a primeira cantora a mostrar a barriga na capa de uma revista , ter mostrado para as mulheres que elas deveriam buscar o amor e não ficar em casamentos fracassados , ter lutado contra violência doméstica da mulher , ter feito uma musoca que apresentava na epoca chico xavier para o brasil , dentre outros feitos tao importantes !! Eu vivi ao seu lado aprendendo todos os dias ,so posso agradecer a Deus por ter nascido do seu ventre , confesso nao estar sendo facil passar este dia das maes longe de você, ja passei alguns por conta de distância e muitas vezes por vc ser referência de mãe estava fazendo shows no dia das mães , mais este nao poder te ver por que vc esta internada e isolada por conta de um vírus me causa uma impotência muito grande , ate porque não sei se terei outro dia das mães ao seu lado ! Mas vc me ensinou a ser forte então vamos seguir em frente ! Te amo muito ! Deus te abençoe grandemente ! seu filho que te ama !”, escreveu.