Filho de Donald Trump diz que acusações de Jussie Smollett são apenas estúpidas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump Jr., 42, falou sobre o caso do ator Jussie Smollett, 37, que ganhou atualizações na última terça (11). O ex-astro da série "Empire" foi indiciado com novas acusações relacionadas ao suposto ataque de intolerância que ele sofreu em Chicago, em 2019, por apoiadores de Trump.Smollett, que é negro e gay, iniciou uma escândalo ao comunicar à polícia em janeiro do ano passado que os eleitores teriam colocado uma corda em seu pescoço enquanto gritavam ofensas racistas e homofóbicas. A polícia de Chicago depois acusou Smollett de ter inventado o ataque, mas o ator manteve sua versão dos fatos e, em março, os promotores dispensaram as acusações criminais contra ele.Para o filho do presidente Trump Jr., existem buracos na história contada pelo ator. "Ele pode ser bom artista, mas não é um bom escritor", disse o empresário ao site TMZ, sugerindo que Smollett mentiu sobre os fatos. "Isso é apenas estúpido", completou.Questionado se acredita que Jussie Smollett será preso pelas acusações de mentira, Trump Jr. afirmou que não em tom de ironia. "Provavelmente não, porque é assim que funciona hoje em dia", concluiu.Smollett entrou com processo contra a cidade de Chicago após considerar que o prefeito e o chefe de polícia da cidade americana arruinaram sua reputação ao acusarem-no do fato Ele foi retirado da série "Empire" por conta do episódio.Os advogados do ator afirmam que esses processos causaram "humilhação e extrema angústia" a Smollett, segundo reportagem da BBC. Na ação contra ele, a cidade pede o pagamento de US$ 130 mil (mais de R$ 500 mil) pelos custos e tempo perdido pela polícia na investigação do caso.