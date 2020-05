Filha do cantor Leandro é alvo de críticas após furar quarentena para ir ao cabeleireiro

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Filha do cantor Leandro, Lyandra Mota, foi alvo de criticas após publicar em suas redes sociais uma foto de sua ida ao cabeleireiro. Os seguidores não gostaram da postura da médica em ‘quebrar’ a quarentena.

Após repercussão negativa, a jovem informou que tomou os cuidados necessários e fez o teste rápido, que deu negativo, informou o jornal Extra.

"Vieram me julgar porque eu estava no cabeleireiro. Aqui na minha cidade o comércio está aberto. Só tirei a máscara no salão para tirar a foto. Vou uma vez por mês para o Rio para trabalhar. Quando voltei da última vez, fiz o teste logo na manhã seguinte. Estou negativo. Tomei todas as precauções possíveis, não fui descuidada", disse.