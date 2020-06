Filha de Leonardo conta detalhes da separação de Sandro Pedroso

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo, falou sobre a separação de Sandro Pedroso pela primeira vez em entrevista ao Uol.

A jovem garante que apesar dos boatos em torno da separação, os dois continuam amigos. “O motivo em si não foi nada sórdido, entende? Não estava mais dando certo, conversamos e decidimos, juntos, que o melhor seria o término. Temos um filho e pensamos muito nele. Sempre ele em primeiro lugar”, contou.

A crise no casamento já existia há alguns meses. “Decidimos continuar amigos e ter um relacionamento saudável em prol do Noah e de nós dois também. As pessoas querem encontrar um motivo crucial para o término mas não tem. Simplesmente não deu certo mesmo, acontece”, disse ela que mora em Anápolis e Sandro em Goiânia.

Jéssica, que se submeteu a uma cirurgia cardíaca em março, ganhou cerca de 20kg e agora passa por uma reeducação alimentar. “Não estou fazendo dieta ainda, mas estou me controlando e tentando ter uma alimentação mais saudável. Não estou 'enfiando a cara' em comidas mais pesadas. Frituras e doces tenho evitado ao máximo”.

A jovem ainda falou sobre a reaproximação com o pai após o problema de saúde. “Isso me aproximou não só dele, mas de todos os meus familiares e das pessoas que amo! Desentendimentos todos temos nessa vida, né? Mas tudo passa. O que mais importa é o amor e nessas horas precisamos baixar a guarda e dar espaço para quem amamos e para quem nos ama de verdade”.