Festival João Rock remarca edição 2020 para setembro por causa do coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O João Rock é mais um evento na lista de adiados por causa da pandemia do novo coronavírus. A 19ª edição do festival, que ocorreria em 6 de junho, em Ribeirão Preto (interior de SP), foi remarcada para 12 de setembro.

“Queremos que o João Rock seja realizado em um momento em que acreditamos que o Brasil já terá superado os desafios”, afirma Luit Marques, um dos organizadores.

A ideia do festival é manter a programação anunciada em março. Além de uma homenagem ao Rio de Janeiro, foram anunciadas atrações, como Gabriel, O Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho, Planet Hemp, Erasmo Carlos Nação Zumbi, CPM 22 —como os convidados Pitty, Paulo Miklos e Koala—, Djonga, Nando Reis, Humberto Gessinger, Natiruts, Titãs e BaianaSystem

“Conversamos muito com as bandas e todas apoiam nossa decisão. Estamos convencidos de que o momento é de prudência e que logo mais estaremos todos juntos no João Rock em setembro”, explica o outro sócio, Marcelo Rocci.

De acordo com a organização, os ingressos já adquiridos vão ser válidos para a nova data. Quem preferir o reembolso terá o valor integral de volta. Os detalhes sobre a devolução serão anunciados em breve nos canais oficiais do festival, diz comunicado.

Os tíquetes têm preços que variam de R$ 130 a R$ 590 e estão disponíveis no site oficial (joaorock.com.br).

A Covid-19 tem causado o cancelamento de diversos eventos musicais. Os Backstreet Boys, trazidos pela Live Nation ao país, tiveram de adiar a última apresentação que fariam em São Paulo e ainda não a reagendaram.

Já o Metallica teve as datas rearranjadas para dezembro —inicialmente seriam em abril. Enquanto o Kiss resolveu remarcar eventos de maio para novembro no Brasil.

O Lollapalooza Brasil, agendado para 3, 4 e 5 de abril, no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo), foi reagendado para os dias 4, 5 e 6 de dezembro. As versões da Argentina e do Chile seguiram o mesmo movimento e, do fim de março, passam para o fim de novembro.

No Brasil, os sete shows da boy band inglesa McFly, que seriam em março, foram transferidos para setembro e outubro: São Paulo (24/9), Curitiba (25/9), Porto Alegre (27/9), Uberlândia (29/9), Ribeirão Preto (1º/10), Belo Horizonte (3/10) e Rio de Janeiro (4/10).

“Devido a consequências imprevisíveis da crise de saúde mundial e ao alerta de pandemia de coronavírus da OMS, a turnê do McFly no Brasil foi adiada,” explicou a banda no Instagram.

A passagem conjunta de Offspring e Pennywise no Brasil, que seria em março, também foi adiada por tempo indeterminado.

O Coachella, um dos principais festivais do mundo, foi remarcado nesta semana. O evento na Califórnia seria realizado de 10 a 12 e de 17 a 19 de abril. Agora, vai ser de 9 a 11 e de 16 a 18 de outubro.

As cantoras brasileiras Anitta e Pabllo Vittar são duas representantes do Brasil no lineup, que ainda conta com Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey e Fatboy Slim.

Performances de bandas como o Pearl Jam e da cantora Madonna também tiveram de ser canceladas.

O grupo liderado por Eddie Vedder adiou a primeira parte da turnê Gigaton, que começaria em 18 de março e contaria com 17 shows na América do Norte.

Em Paris, Madonna seguiu a recomendação da polícia local e cancelou duas apresentações da turnê Madame X, em 10 e 11 de março.

O Ultra Music Festival, em Miami, o Tomorrowland Winter, em Alpe d’Huez (França), e shows de Bob Dylan no Japão também seguiram o mesmo caminho.

Festival João Rock 2020

Quando: 12 de setembro

Onde: Parque Permanente de Exposições (av. Orestes Lopes de Camargo, 350, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto-SP)

Quanto: R$ 130 a R$ 590

Mais informações: joaorock.com.br