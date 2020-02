Festival João Rock anuncia data da edição 2020 e faz game para dar ingressos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival João Rock 2020 será realizado em 6 de junho, em Ribeirão Preto (interior de São Paulo), anunciou a organização nesta terça (11). Será a 19ª edição de um dos eventos musicais mais tradicionais do país.Informações sobre a programação e a venda de ingressos ainda não foram divulgadas.Em 2019, Marcelo D2, Emicida, Rael, Mano Brown, Raimundos, Djonga, Alceu Valença, Pitty, Paralamas e Zeca Baleiro foram alguns dos nomes que subiram aos palcos no interior paulista.Segundo a organização, foram cerca de 65 mil pessoas que assistiram a mais de 20 atrações no último ano.Para 2020, o festival preparou um filtro no Instagram (@festivaljoaorock) com uma brincadeira para divulgar a data e dando a possibilidade do público ganhar ingressos.O filtro interativo exige que os fãs matem moscas na tela do celular para aparecer o dia do evento. A interação é uma alusão ao lema do festival: “não mosca”, incentivando o público a não deixar para comprar o ingresso na última hora.A ferramenta vai contemplar quem matar as moscas de forma mais rápida com um par de entradas.