Ferrugem perde 33 kg em seis meses e mostra resultado

Depois de quase atingir 126 quilos, o Ferrugem está focado em emagrecer para manter a saúde em dia. O cantor mostrou um antes e depois de perder 33 quilos, e falou sobre as mudanças:

"Estava com 90% das articulações inflamadas, com 126 kg. Não tinha mais roupa para comprar roupa em loja comum, tinha que mandar fazer. Isso me entristecia muito e acabava com a minha autoestima. Os shows, que tinha a obrigatoriedade de fazer 1h20, duravam 40 minutos".

"Fiquei seis meses completamente regrado com horários, quantidades e alimentos. Passei por um acompanhamento médico. O especialista me acompanha até hoje", admitindo, no entanto, que tem fugido do especialista durante a quarentena", contou ele, que tem mais disposição após perder o peso:

"Trabalho bem e tenho disposição para fazer qualquer coisa. Fiz alguns shows depois disso, e foram maravilhosos, com entusiasmo e condicionamento.".