Fernando Zor faz textão para Maiara após indícios de término por ciúmes de outro sertanejo

Em meio a indícios de término de namoro, Fernando Zor não quis passar o último dia do ano completamente brigado com Maiara e resolveu fazer um textão em homenagem a ela e à irmã, Maraísa, nas redes sociais.

"Esse dia 31 que se inicia agora conta a história de duas meninas que vieram ao mundo pra espalhar amor e distribuirem sorrisos por aí. Por segundos de diferença Maraisa foi a primeira, enxergou a luz que iria guiá-la para o mundo, um mundo de sonhos e muitas conquistas. Logo depois chegou a vez de Maiara, que todos amamos, que eu tive oportunidade e a felicidade de conhecer e conviver. Nesse ano, você me fez te admirar ainda mais. "Estou aqui para dizer que vocês são as pessoas mais incríveis que eu já conheci, dizer que vocês merecem toda felicidade. Vocês vieram ao mundo pra espalhar alegria e estão fazendo isso com muita propriedade. Feliz aniversário, que essa data se repita por muitos anos, que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu amo vocês", escreveu o cantor.

Entre idas e vindas, Maiara e Fernando teriam terminado o namoro mais uma vez no último final de semana, supostamente por conta de ciúmes do cantor com outro sertanejo, Henrique. Clique aqui para saber mais detalhes. A assessoria negou que o término tenha sido definitivo e informou que eles tiveram uma "briga de casal".

Os "pombinhos" apagaram as fotos de casal nas redes sociais e chegaram a deixar de se seguir.