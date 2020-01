Fernando Zor fala sobre término com Maiara: 'Nosso jeito de amar'

Após rumores sobre o término do namoro com Maiara, o cantor Fernando Zor publicou em seu Instagram neste sábado (18) detalhes sobre a briga com a amada.

“Nós brigamos, ela me bloqueou, eu arquivei as nossas fotos, ela ficou furiosa de novo e eu postei uma foto de sunga branca, ela deve ter achado ridículo, eu postei cantando uma música sofrida na piscina vazia e consegui arrancar um sorriso dela CERTEZA! Ufa! Por fim ela disse que me amava e eu disse: ‘eu te amo mais’. Depois do furacão, isso tudo é muito engraçado, às vezes parecemos duas crianças de fato, mas esse é nosso jeito de amar”, detalhou o artista.

No fim do post, Fernando se declarou para a sertanejo e escreveu “Maiara vc me faz muito feliz assim, e não quero q mude uma vírgula, apenas me ame”.