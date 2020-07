Fernando surpreende ao anunciar término definitivo com Maiara: 'desgastou'

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Após uma série de términos e reconciliações, Fernando tomou uma atitude inédita neste sábado (18), anunciando o fim do relacionamento com Maiara com um textão.

'Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu'. E Deus tem o tempo certo pra cada um de nós. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida.

E como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento. Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para resignificarmos nossa relação. Meu amor, admiração e respeito por ela e pela família dela é imenso, e sempre existirá! Fernando.".

Maiara não respondeu e ainda não postou nada sobre o assunto.