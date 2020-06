Felipe Neto critica Neymar e diz que jogador não se importa com vidas negras

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Felipe Neto atacou Neymar no Twitter e criticou o craque por não se manifestar sobre o racismo em meio a protestos nos EUA pela morte de George Floyd, negro assassinado por um policial branco.

Vários artistas internacionais se manifestaram e participaram dos protestos nesse fim de semana.

“Vidas negras importam. Mas nem todo mundo se importa”, escreveu Felipe publicando tuítes de Neymar mostrando o look do dia e coisas do cotidiano.