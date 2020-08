Felipe Neto tem queda de pressão e passa mal ao retomar exercícios

Felipe Neto tentou retomar os exercícios físicos em casa, onde montou uma academia, e acabou passando mal.

O youtuber contou que teve queda de pressão e enjoos. “Gente do céu, eu peguei 'levinho'. Eu fiz uns exercícios de peito, tríceps, peguei leve, 50% do que eu fazia na época do crossfit. 50 não, 20%. Acabei, subi, tomei banho, me veio uma queda de pressão, um embrulho, uma vontade de vomitar, que vocês não estão entendendo”, contou ele no stories do Instagram.

“Parecia que eu tinha corrido uma meia maratona. Isso é a prova do quê? Do nível do sedentarismo do ser humano. Tenho que mudar minha vida, gente, não dá para ficar assim não. Era só isso mesmo que eu tinha para falar, não tinha nada engraçado, não”, brincou.