Felipe Neto faz mutirão e pede que fãs votem para eliminar brother do BBB 20

O youtuber Felipe Neto usou seu perfil no Twitter, na madrugada desta segunda (16) para convocar seus seguidores a fazerem um mutirão para votar e eliminar o hipnólogo Pyong do BBB 20. Pyong disputa o paredão contra a blogueira Rafa Kalliman e o ator Babu Santana.

Na rede social, o youtuber escreveu: "Pela primeira (e espero que única) vez... Eu convoco todo o meu fandom para fazer mutirão por 48 horas sem parar, para manter Babu e Rafa no BBB. Mostrem do que somos capazes. Há de se haver justiça nesse país”.

A briga entre os famosos é antiga. Em 2018, Pyong gravou um vídeo e criticou Felipe Neto. Já Babu, conquistou o coração ao revelar ser fã do youtuber. Até Guilherme, o sexto eliminado do reality em um paredão com o hipnólogo, resolveu “entrar na briga” e comentou aplausos no post, que já tem mais de 29 mil compartilhamentos e mais de 153 mil curtidas.