Felipe Neto dá vexame em vídeo vazado: ‘chupa meu c*’

Esse é o verdadeiro Felipe Neto pic.twitter.com/NYjKmXRWX2 — Flavio Valiati (@valiatiflavio) July 27, 2020

Felipe Neto está entre os assuntos mais comentados da internet nesta segunda-feira (27). Isso porque haters resgataram um vídeo antigo em que o youtuber dando vexame em uma balada nos Estados Unidos.

No vídeo, Felipe diz: “Eu quero que o mundo se foda. Eu estou em um camarote de U$ 20 mil. Estou bêbado e foda-se. Valeu, chupa meu cu”.

Opositor a Jair Bolsonaro, internautas que apoiam o presidente estão divulgando o vídeo com o intuito de desmoralizá-lo. Os ataques se fortaleceram após o anúncio de uma live entre Felipe e o ministro Roberto Barroso do STF.

“Felipe Neto, o novo ícone da esquerda brasileira. Irá debater com o ministro Roberto Barroso do STF”, disse um internauta.

Alguns fãs do youtuber o defenderam: “O desespero da extrema-direita com Felipe Neto só não é maior do que a capacidade dessa gente de produzir mentiras contra ele. O jogo é baixo”.