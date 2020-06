Felipe Neto apaga post cobrando Neymar e explica motivo

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Felipe Neto fez uma crítica a Neymar no Twitter pelo fato do jogador não ter se manifestado sobre o movimento antirracista, que ocorreram nos EUA nesse fim de semana.

A ‘cobrança’ do youtuber foi bastante comentada e Neymar recebeu várias críticas por de fato não ter se manifestado enquanto diversos famosos e jogadores terem apoiado o movimento.

Depois da repercussão, Felipe apagou o post e explicou o motivo: “Apaguei o tweet sobre o silêncio do Neymar após mensagens de integrantes do movimento negro, mostrando que um branco não deve cobrar de um negro sobre pautas racistas”, disse ele, afirmando que sempre que cometer um erro vai se corrigir publicamente.

Felipe aproveitou para dizer que não mudou de ideia em relação a Neymar e voltou a criticar o jogador. “Isso não muda o fato de eu condenar o silêncio do jogador, que é, disparado, o maior influenciador digital brasileiro no mundo, mas que se silencia a respeito de quase todas as pautas humanitárias e sociais que assolam seu país de origem e se espalham pelo planeta”.

“Contudo, entendi que o papel de cobrar posicionamento do Neymar acerca de pautas que envolvem o racismo não cabe a um branco. Continuarei cobrando quando o assunto for Amazônia, fascismo e opressão, coisas que ele sempre se manteve calado. Sigamos em frente”, finalizou.