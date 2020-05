Fátima Bernardes aparece em foto rara de biquíni postada por Túlio Gadelha

O perigo mora lá fora

Túlio Gadelha relembrou alguns dias com a namorada, Fátima Bernardes, antes da quarentena e publicou algumas fotos em que a apresentadora aparece de biquíni.

No clique, o corpo em forma de Fátima chamou atenção.

“irei esse fim de tarde de sábado para olhar algumas fotos da vida sem quarentena. Gosto muito dessas daqui. Do sol, do céu, do mar, da gente assim: juntos e offline. Conectados apenas um ao outro”, escreveu Túlio.