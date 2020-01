Fãs tentam homenagear Kobe em ginásio dos Lakers, fechado para o Grammy

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A morte de Kobe Bryant levou muitos fãs do astro do basquete ao Staples Center, local onde ele fez história com a camisa do Los Angeles Lakers. No entanto, as homenagens foram dificultadas por um motivo: o ginásio é palco da cerimônia do Grammy, que ocorre hoje em Los Angeles (EUA).Dezenas de fãs se aglomeraram na região, cujo acesso foi limitado por cordões de isolamento. Vídeos feitos por veículos de imprensa dos Estados Unidos, a "ABC News", mostram torcedores dos Lakers cantando o nome de Kobe e colocando flores em sua homenagem. Telas mostram a imagem do astro.O Departamento de Polícia de Los Angeles se manifestou sobre a presença de fãs de Kobe na região. "Como lembrete, a área ao redor do Staples Center está fechada em função do Grammy, e fãs não podem ter acesso à arena", disse o comunicado publicado no Twitter.De acordo com a "Billboard", a organização do Grammy passou a tarde correndo contra o tempo para preparar uma homenagem para Kobe, que deve ocorrer durante a cerimônia. Demi Lovato, que se apresenta hoje pela primeira vez desde a overdose que sofreu em 2018, lamentou a morte